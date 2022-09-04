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4 сентября, 12:22

В «Крыльях Советов» заявили, что Пиняев будет в заявке на матч с ЦСКА

Микеле Антонов
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В пресс-службе «Крыльев Советов» в разговоре с «СЭ» рассказали, будет ли Сергей Пиняев присутствовать в заявке на матч 8-го тура против ЦСКА.

«Да, Пиняев будет в заявке на матч против ЦСКА. Он готовился, тренировался в общей группе. Сможет ли он выйти на поле? Только к тренеру вопрос», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

20 июля Пиняеву стало плохо во время тренировки команды. Футболиста отправили в клинику Самарского государственного университета, где игроку диагностировали пневмоторакс.

В нынешнем сезоне 17-летний футболист провел один матч в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:1
ЦСКА
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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