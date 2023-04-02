В матче РПЛ «Ростов» — «Торпедо» сдулся мяч

Во время матча 21-го тура РПЛ «Ростов» — «Торпедо» (2:1) сдулся мяч. Эпизод попал в эфир телетрансляции.

Проблему с инвентарем обнаружил защитник дончан Андрей Лангович. 19-летний российский футболист выбил мяч на трибуны стадиона «Ростов Арена». Местные болельщики забрали его себе.

В составе команды Валерия Карпина голы забили Лангович и Евгений Чернов. За «Торпедо» отличился Давид Караев.

«Ростов» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-я строчка и 10 баллов.