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Сегодня, 21:07

В матче РПЛ «Ростов» — «Торпедо» сдулся мяч

Фото Кадр трансляции на Матч Премьер
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Во время матча 21-го тура РПЛ «Ростов» — «Торпедо» (2:1) сдулся мяч. Эпизод попал в эфир телетрансляции.

Проблему с инвентарем обнаружил защитник дончан Андрей Лангович. 19-летний российский футболист выбил мяч на трибуны стадиона «Ростов Арена». Местные болельщики забрали его себе.

В составе команды Валерия Карпина голы забили Лангович и Евгений Чернов. За «Торпедо» отличился Давид Караев.

«Ростов» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-я строчка и 10 баллов.

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