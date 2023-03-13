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Сегодня, 15:42

В «Милане» назвали фейком новость о возможном выкупе Сперцяна

Микеле Антонов
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»
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В пресс-службе «Милана» отреагировали на новость об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Новость о том, что мы заинтересованы в выкупе Сперцяна — фейк», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Милана».

13 марта о заинтересованности итальянского клуба сообщил telegram-канал «Инсайды от Карпа».

В текущем сезоне полузащитник сборной Армении провел 18 матчей в РПЛ, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Его соглашение с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.

Источник: https://t.me/karpinside/27650
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Милан
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