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14 марта, 12:25

В Нидерландах заявили, что Промес потерял связь с землей из-за богатства: «Большие деньги меняют людей в футболе»

Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» ситуацию с арестом нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Дубае.

— Большие деньги меняют людей в футболе. Это правда, без всякий сомнений. Из-за богатства Квинси Промес потерял контроль с землей. Думаю, что действительно велик риск того, что он закончил свою карьеру собственными поступками. 

— Вам не кажется, что он превзошел шумиху вокруг Дани Алвеса? 

— Думаю, что Дани Алвес — более крупный игрок. Поэтому не думаю, что новости о Квинси стали более громкими, особенно в крупных футбольных странах, — сказал Каптейнс корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой. 

В среду, 13 марта, стало известно, что 32-летнего форварда арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

 
Квинси Промес. Прокуратура подтвердила, что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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