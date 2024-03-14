В Нидерландах заявили, что Промес потерял связь с землей из-за богатства: «Большие деньги меняют людей в футболе»

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» ситуацию с арестом нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Дубае.

— Большие деньги меняют людей в футболе. Это правда, без всякий сомнений. Из-за богатства Квинси Промес потерял контроль с землей. Думаю, что действительно велик риск того, что он закончил свою карьеру собственными поступками.

— Вам не кажется, что он превзошел шумиху вокруг Дани Алвеса?

— Думаю, что Дани Алвес — более крупный игрок. Поэтому не думаю, что новости о Квинси стали более громкими, особенно в крупных футбольных странах, — сказал Каптейнс корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

В среду, 13 марта, стало известно, что 32-летнего форварда арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.