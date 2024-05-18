Подруга Промеса одним эмодзи отреагировала на освобождение голландца из-под стражи в Дубае

Подруга нападающего «Спартака» Квинси Промеса, а также рэп-исполнительница Табата Робинсон, выступающая под псевдонимом DreamDoll, в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость об освобождении голландца из-под стражи в Дубае, ответив эмодзи с изображением двух рук, сложенных вместе и символизирующих молитву.

Ранее «СЭ» также сообщил, что в деле Промеса не произошло изменений, несмотря освобождение футболиста из-под стражи в Дубае. Игроку изменили меру пресечения и отпустили под залог.

Зимой 2024 года Промес отправился в Дубай на сборы вместе со «Спартаком», но не смог вернуться с командой в Москву. Позднее стало известно, что футболист попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Игрок был задержан местной полицией в аэропорту, когда собирался улетать в Москву.

В марте Промес был помещен под стражу в ОАЭ, в то же время прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию игрока. На родине футболист приговорен к 7,5 годам заключения.