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Сегодня, 16:26

В «Нижнем Новгороде» рассказали, войдут ли Точилин и Шипшев в тренерский штаб клуба

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что в тренерский штаб нового главного тренера команды Артем Горлова могут войти Александр Точилин и Тимур Шипшев.

«Если эти специалисты подпишут контракт с «Нижним Новгородом», то мы сразу же об этом объявим. Пока что с нами подписал контракт только Горлов. Он пока формирует свой тренерский штаб, но каким он будет — это пока конфиденциальная информация», — сказал Кудряшов «СЭ».

Артем Горлов возглавил «Нижний Новгород» 31 декабря, он подписал контракт на 3 года. Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками в 17 матчах.

Александр Точилин
Тимур Шипшев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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