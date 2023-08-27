В «Оренбурге» назвали причины назначения Деограсии на пост главного тренера

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил причины назначения Давида Деограсии на пост главного тренера клуба.

«Мы с Давидом не два дня знакомы, он уже шестой месяц здесь, мы постоянно в тесном контакте, поэтому все, что он хочет, для нас понятно. Мы не стали искать тренера на стороне, пришли к решению, что сейчас нужно пригласить на эту работу Давида, хотя он очень хорошо выстроил работу в академии. Сейчас будем искать ему замену в академии», — цитирует Андреева ТАСС.

Дегограсия сменил в «Оренбурге» Иржи Ярошика. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца сезона-2023/24. В случае сохранения клубом прописки в РПЛ контракт с тренером будет продлен.