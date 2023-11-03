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Сегодня, 16:30

«Ахмат» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» сыграет с «Факелом» в чемпионате России 4 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Семенов (ФК «Ахмат»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ахмат» сыграет с «Факелом» в матче 14-го тура чемпионата России 4 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ахмат» — «Факел» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется трансляция в 16.25 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Грозненский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, он набрал 12 очков. Команда из Воронежа располагается на 12-й строчке с 15 баллами.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
04 нояб, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Факел

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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