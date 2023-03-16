В «Оренбурге» заявили о продлении контракта с Личкой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил «СЭ», что клуб продлил контракт с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Мы продлили контракт. У него была опция в предыдущем контракте, которой мы воспользовались и пролонгировали контракт», — сказал Еремякин «СЭ».

Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года, под руководством 45-летнего чеха команда вернулась из Первой лиги в РПЛ по итогам сезона-2021/22. Предыдущий контракт специалиста действовал до конца июня 2023 года.

После 19 туров РПЛ-2022/23 оренбуржцы занимают восьмое место в турнирной таблице с 28 очками.