В протоколе матча «Пари НН» — «Краснодар» нет замечания о поведении Юрана

В протоколе матча 23-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Краснодар» (3:4) нет замечаний о поведении главного тренера нижегородцев Сергея Юрана.

В нем только приведена информация о травме Константина Марадишвили: по словам врача команды Олега Винокурова, у футболиста хозяев поля надрыв медиальной связки левого коленного сустава.

Напомним, что после окончания игры Юран с использованием нецензурных слов выразил отношение к работе судей.

Журналист «Известий» Алексей Фомин в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором Юран с использованием ненормативной лексики в подтрибунном помещении бросил несколько фраз в сторону шедшего впереди него резервного арбитра Игоря Панина.

«Судьи боятся всего! Там второй наступ был! Че вы боитесь? Это вторая желтая «Краснодару»! Так и будет футбол загнивать. Посмотрите повтор на планшете!» — в частности, говорил Юран.