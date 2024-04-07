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Судейство

Сегодня, 14:45

В протоколе матча «Пари НН» — «Краснодар» нет замечания о поведении Юрана

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В протоколе матча 23-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Краснодар» (3:4) нет замечаний о поведении главного тренера нижегородцев Сергея Юрана.

В нем только приведена информация о травме Константина Марадишвили: по словам врача команды Олега Винокурова, у футболиста хозяев поля надрыв медиальной связки левого коленного сустава.

Напомним, что после окончания игры Юран с использованием нецензурных слов выразил отношение к работе судей.

Журналист «Известий» Алексей Фомин в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором Юран с использованием ненормативной лексики в подтрибунном помещении бросил несколько фраз в сторону шедшего впереди него резервного арбитра Игоря Панина.

«Судьи боятся всего! Там второй наступ был! Че вы боитесь? Это вторая желтая «Краснодару»! Так и будет футбол загнивать. Посмотрите повтор на планшете!» — в частности, говорил Юран.

Игроки &laquo;Краснодара&raquo;. 4:3 в Нижнем! Мусаев снова сделал «Краснодар» зрелищным — даже слишком

Сергей Юран
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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