В «Реале» назвали слухами интерес клуба к Сперцяну

В пресс-службе мадридского «Реала» ответили на запрос «СЭ» на новость о заинтересованности сливочных в переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сожалеем, но мы не комментируем слухи», — заявили «СЭ» в клубе.

Ранее информация об интересе «Реала» к футболисту «Краснодара» появилась на портале Transfermarkt.

Сперцян является воспитанником краснодарского клуба и дебютировал за основной состав в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.