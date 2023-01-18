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Сегодня, 22:10

Деменко: «Спартак» брал Мевлю как игрока основного состава, но он не оправдал надежд»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что московский клуб расторг контракт с защитником Михой Мевлей.

«Его брали как игрока основного состава, но Мевля надежд не оправдал. Такое бывает в футболе, когда в клуб приходят достаточно опытные игроки, но не могут пройти адаптацию. Не исключаю, что теперь Мевля может вернуться в «Сочи». Если они расторгли контракт по обоюдному согласию, то вполне возможно, что Миха найдет новый клуб довольно быстро», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-mevlya-ne-opravdal-nadezhd-v-spartake/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Милан 0
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2-й тайм

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1.71

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26%

1.87

Ф2(0)

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П2

28%

1.86

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Максим Деменко
Миха Мевля
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РПЛ
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