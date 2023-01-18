Деменко: «Спартак» брал Мевлю как игрока основного состава, но он не оправдал надежд»

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что московский клуб расторг контракт с защитником Михой Мевлей.
«Его брали как игрока основного состава, но Мевля надежд не оправдал. Такое бывает в футболе, когда в клуб приходят достаточно опытные игроки, но не могут пройти адаптацию. Не исключаю, что теперь Мевля может вернуться в «Сочи». Если они расторгли контракт по обоюдному согласию, то вполне возможно, что Миха найдет новый клуб довольно быстро», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.
Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования