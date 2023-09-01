РПЛ: «Комиссия по оценке полей рекомендовала приостановить на месяц проведение матчей на стадионе «Сочи»

Пресс-служба РПЛ сообщила о приостановке проведения матчей на стадионе «Фишт» — домашей арене «Сочи».

«По результатам инспектирования газона Комиссией РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовано приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в городе Сочи», — сказано в заявлении РПЛ.

Ранее «Спартак», который должен сыграть гостевой матч против «Сочи» в 8-м туре, объявил, что клубы совместно с РПЛ предложили обмен кругами. Это предложение будет рассмотрено на общем собрании клубов РПЛ 4 сентября.

Встреча должна пройти 16 сентября.