Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:34

В РПЛ сообщили, что 18-й тур пройдет согласно графику

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футбольный мяч.
Фото Федор Успенский
Telegram Дзен

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов в комментарии «СЭ» сообщил, что 18-й тур чемпионата России-2023/24 пройдет про графику.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что все клубы лиги высказались за то, чтобы провести матчи по расписанию.

«Тур состоится по ранее утвержденному графику. Судьи будут замерять температуру», — сказал Фетисов «СЭ».

18-й тур РПЛ начнется матчем «Локомотива» и «Урала» в пятницу, 8 декабря, а завершится встречей между «Балтикой» и «Рубином» в воскресенье, 10 декабря.

Футбол
РПЛ
2
Обсудить
Читайте также
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация
Нападающий «Рейнджерс» Панарин сравнялся с Гретцки по длительности результативной серии в домашних матчах
Жена идет пешком: Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов
Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ
Медведев пошутил над «солидарностью» Запада с Украиной
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Игнатьев выступил за возвращение системы «весна-осень» в РПЛ
Круговой: «Футбольная столица России — Петербург, я не поменял свое мнение»
Гладилин объяснил победу ЦСКА над «Ростовом» хорошей реализацией
Салихова: «Получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне, и ничего не будет»
Кечинов — о «Спартаке»: «В данный момент мы видим застой, команда продолжает топтаться на месте»
Баранник: «Зенит» играет без ворот, не создает моментов"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Шавло считает, что судье не стоило удалять Абаскаля

Смородская считает, что Джикии не стоит уходить из «Спартака» в случае увольнения Абаскаля