В РПЛ сообщили, что 18-й тур пройдет согласно графику

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов в комментарии «СЭ» сообщил, что 18-й тур чемпионата России-2023/24 пройдет про графику.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что все клубы лиги высказались за то, чтобы провести матчи по расписанию.

«Тур состоится по ранее утвержденному графику. Судьи будут замерять температуру», — сказал Фетисов «СЭ».

18-й тур РПЛ начнется матчем «Локомотива» и «Урала» в пятницу, 8 декабря, а завершится встречей между «Балтикой» и «Рубином» в воскресенье, 10 декабря.