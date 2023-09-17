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Сегодня, 12:00

В «Сочи» призвали набраться терпения в ситуации с возможной отставкой Хохлова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера клуба Дмитрия Хохлова.

— Вопрос про возможную отставку Хохлова, вчера вы сказали журналистам «все позже».

— Вы хотите что-то знать? Если что-то у нас и происходит, то однозначно, это происходит на наших официальных ресурсах. В интернете посмотрите, если что-то и будете.

— Просто вы вчера с Борисом Ротенбергом и Дмитрием Хохловым после матча долгое время общались...

— У нас общение происходит, не только вчера это было. Пока я добавить ничего не могу.

— То есть что-то будет на сайте в течение пары часов?

— Что-то должно быть. Может, будет, а может, нет ха-ха.

— Каков кредит доверия к Хохлову?

— Набирайтесь терпения. Всем нужно набираться терпения.

16 сентября «Сочи» проиграл «Спартаку» (0:1) в 8-м туре РПЛ. Сочинцы занимают 12-е место, набрав 6 очков.

Хохлов работает в «Сочи» с января 2023 года. Изначально он был помощником Курбана Бердыева, занимавшего пост главного тренера. В апреле после отставки Бердыева Хохлов возглавил сочинцев.

Дмитрий Хохлов
РПЛ
ФК Сочи
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16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
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Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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