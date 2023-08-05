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Сегодня, 16:50

В «Спартаке» объяснили отсутствие Николсона и Селихова в заявке на матч с «Рубином»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Голкипер "Спартака" Александр Селихов.
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему вратарь Александр Селихов и нападающий Шамар Николсон не попали в заявку на матч 3-го тура РПЛ против «Рубина».

«Шамар продолжает набирать форму. Селихов восстанавливается», — сказал Зеленов «СЭ».

Николсон еще ни разу не попадал в состав «Спартака» в сезоне-2023/24. В начале июля форвард стал бронзовым призером Золотого кубка КОНКАКАФ в составе сборной Ямайки.

Селихов находился в запасе на игру 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2), после этого он ни разу не был включен в заявку.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится в субботу, 5 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.

Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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