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Сегодня, 00:30

В «Спартаке» рассказали, как Промес готовится к рестарту сезона в Москве

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос «СЭ» о подготовке нападающего Квинси Промеса к рестарту сезона.

— Как дела в Москве у Квинси Промеса?

— Квинси попросил поработать индивидуально. Мы пошли ему навстречу, клуб сделал заявление. В данной ситуации мы делаем все возможное, чтобы и Квинси набрал максимальную форму, и команда от его отсутствия не сильно проиграла.

— Как Промес себя чувствует? Скучает по партнерам?

— Настроение у него хорошее — рабочее, боевое. Конечно, он скучает по команде. Вы видите, что в социальных сетях Квинси ставит различные реакции и реагирует на посты наших футболистов и нашей медиа-службы. Квинси — красавчик! Он всегда в команде, даже находясь на расстоянии.

— Промес ходил на матч хоккейного «Спартака». Какая у него еще культурная программа в Москве?

— Дело не в культурной программе. Квинси в целом адаптировался к жизни в России, во многом он русский. Он же Антоха, Братуха. Самое главное, что он сейчас сосредоточен на работе.

31-летний форвард не полетел на первые учебно-тренировочные сборы футбольного «Спартака» в ОАЭ. 13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

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Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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