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Сегодня, 16:34

В «Спартаке» назвали неприемлемой травлю Соболева

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Соболев (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выступил с заявлением по инциденту с нападающим красно-белых Александром Соболевым в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1).

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с защитником ЦСКА Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принес извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер. Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же как и попытка оказать давление на членов КДК», — заявил Зеленов.

Сегодня, 23 мая, глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов также сообщил, что Александр Соболев будет присутствовать на ближайшем заседании КДК, на котором рассмотрят инцидент с его участием.

Сергей Карасев удалил Александра Соболева и&nbsp;Виллиана Рошу в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (2:1) 21&nbsp;мая. Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил
Александр Соболев
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