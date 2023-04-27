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Сегодня, 14:10

В «Спартаке» рассказали о ситуации с травмированными

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Даниил Хлусевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», когда восстановятся игроки, которые пропустили ряд последних встреч красно-белых из-за повреждений.

— Все недавно травмированные футболисты, кроме Хлусевича, работают в общей группе и готовятся к субботнему матчу с «Ростовом». Даниил тоже должен вот-вот вернуться в строй, — подчеркнул Зеленов.

Напомним, что 22-летний Хлусевич не выходил на поле против «Торпедо» (2:1, 15 апреля) и «Краснодара» (4:3, 24 апреля) в РПЛ, а также против «Акрона» (1:2, 19 апреля) в Кубке. Кроме него, в этих играх, а также в дерби в чемпионате с «Динамо» (3:3, 8 апреля) не принимал участие 32-летний хавбек Виктор Мозес.

Виктор Мозес
Даниил Хлусевич
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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