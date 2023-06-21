В «Спартаке» рассказали, сколько позиций могут усилить в команде летом

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции рассказал о трансферных планах клуба.

— По поводу Промеса возобновились разговоры о возможном получении им паспорта. Есть ли движение в эту сторону?

— Мое понимание таково: решение о получении паспорта — решение самого игрока. Если он примет его, если будет желание, мы окажем посильную помощь и поддержку. Клуб не является участником процедуры.

— Какие позиции клуб хочет усилить? Сколько ждать трансферов?

— Мы доверяем тем игрокам и трен штабу, что у нас есть. Не ожидаем радикальных изменений и революции. большого количества трансферов не будет. Нынешний состав имеет потенциал добиваться высоких результатов. Мы говорим о 2-3 позициях, которые могут быть усилены. Они одобрены тренерским штабом. Может быть, будут сюрпризы. К сожалению, жизнь подкидывает нам задачи. Травму получил Тавареш, раздумываем, нужно ли усиление этой позиции.