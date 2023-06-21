Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:40

В «Спартаке» рассказали, сколько позиций могут усилить в команде летом

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Футболист "Спартака" Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции рассказал о трансферных планах клуба.

— По поводу Промеса возобновились разговоры о возможном получении им паспорта. Есть ли движение в эту сторону?

— Мое понимание таково: решение о получении паспорта — решение самого игрока. Если он примет его, если будет желание, мы окажем посильную помощь и поддержку. Клуб не является участником процедуры.

— Какие позиции клуб хочет усилить? Сколько ждать трансферов?

— Мы доверяем тем игрокам и трен штабу, что у нас есть. Не ожидаем радикальных изменений и революции. большого количества трансферов не будет. Нынешний состав имеет потенциал добиваться высоких результатов. Мы говорим о 2-3 позициях, которые могут быть усилены. Они одобрены тренерским штабом. Может быть, будут сюрпризы. К сожалению, жизнь подкидывает нам задачи. Травму получил Тавареш, раздумываем, нужно ли усиление этой позиции.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Промес приговорен к тюремному сроку в Нидерландах: выдаст ли его Россия? Объясняет адвокат
Чемпион России по бегу Александр Хютте получил два года колонии за избиение соседа
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Смородская назвала неудачным трансфер Игнатьева в «Локомотив»
Петржела: «В Чехии найдутся те, кто захочет покритиковать Личку за переход в «Динамо»
Мележиков: «Мне предложили должность в структуре «Лукойла», но я отказался»
Гендиректор «Спартака» Малышев — о судействе: «Порой казалось, что судьи несправедливы»
Гендиректор «Спартака» Малышев — о конкуренции с «Зенитом»: «Про перчатки говорить не будем»
Гендиректор «Спартака» Малышев: «Бюджет нового сезона будет больше, чем в прошлом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олег Малышев — о «Спартаке-2»: «Посмотрим, как пройдет реформа второй лиги»

«Локомотив» и Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному согласию