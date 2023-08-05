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Судейство

Сегодня, 18:16

В «Спартаке» усомнились в справедливости назначенного штрафного, с которого «Рубин» забил красно-белым

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Пресс-служба «Спартака» усомнилась в справедливости назначенного штрафного на 38-й минуте матча 3-го тура РПЛ против «Рубина».

Главный судья встречи Евгений Кукуляк зафиксировал нарушение со стороны защитника красно-белых Руслана Литвинова за фол на полузащитнике казанцев Марате Апшацеве.

При этом инцидент произошел в штрафной, но арбитр назначил штрафной. «Спартак» выложил в своем официальном Telegram-канале скриншоты эпизода, по которым видно, что Литвинов не фолил на Апшацеве и сыграл в мяч.

«Опасный штрафной в наши ворота после вроде бы чистого подката Руслана Литвинова», — говорится в описании поста.

После розыгрыша этого штрафного полузащитник «Рубина» Угочукву Иву пробил из-за пределов штрафной «Спартака», а мяч, отрикошетив от головы защитника красно-белых Даниила Хлусевича, отправился в ворота.

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
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