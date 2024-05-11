Слишкович: «Я не боюсь проблем из-за отсутствия опыта. Результат все покажет»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Слишкович оценил свою работу в московском клубе.

Под руководством боснийского специалиста красно-белые одержали 4 победы и 3 раза сыграли вничью. В субботу, 11 мая, команда обыграла «Краснодар» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

— Случайный болельщик перед матчем сказал, что у вас мало опыта, чтобы оставить вас главным тренером. Что можете ему ответить?

— Вы уверены, что болельщик? Может быть мой родственник? Человек правду сказал. Мне нужно больше опыта, но когда ты работаешь каждый день — ты учишься. Понимаешь ситуации лучше с каждой тренировкой. Каждый день может быть новый момент. Я не боюсь проблем из-за отсутствия опыта. Я всегда попробую поработать. Результат все покажет. Я тоже допускал, допускаю и буду допускать ошибки, но я буду учиться на ошибках, но лучше учиться на чужих.

— Вы сейчас получаете много опыта?

— «Спартак» — большой клуб, — сказал Слишкович.

После 28 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 46 набранных очков.

19 мая москвичи проведут домашнюю встречу с «Рубином».