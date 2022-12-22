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Сегодня, 12:09

В «Урале» отреагировали на информацию об интересе зарубежных клубов к Мишкичу

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможный уход полузащитника Даниэля Мишкича из российского клуба.

Ранее matchtv.ru сообщил, что в трансфере Мишкича заинтересованы «Легия», «Виктория» и АЕК".

«Зачем меня спрашивать, откуда они это взяли? У них и спрашивайте. У меня нет никаких по нему предложений. Это агентские дела. У нас в клубе никаких переговоров нет. Агенты хотят? Пожалуйста, пусть ведут переговоры. У нас еще контракт полгода. Мы ему предложение сделали, захочет Мишкич остаться останется. Не захочет, то пускай им и дальше интересуются», — приводит слова Иванова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 29-летний хорватский футболист провел 19 матчей за «Урал», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://metaratings.ru/news/ivanov-interesy-klubov-eto-agentskie-dela-ural-sdelal-predlozhenie-mishkichu-zakhochet-ostanetsya-1444853/
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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