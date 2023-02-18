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Сегодня, 13:38

В «Урале» заявили, что Рамазан Гаджимурадов возвращается в расположение команды

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» новость о том, что полузащитник Рамазан Гаджимурадов покинул расположение «Нижнего Новгорода», в котором находился на просмотре.

Ранее Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым» сообщил, что «Нижний Новгород» не будет подписывать Рамазана Гаджимурадова.

«Гаджимурадов прибудет в расположение нашей команды. Предложений по нему у нас нет», — сказал Иванов «СЭ».

Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года. В сезоне-2022/23 25-летний россиянин сделал 1 голевую передачу в 13 матчах за команду.

Футбол
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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