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Сегодня, 16:11

В «Зените» объяснили, почему решили подписать 17-летнего Педро Энрике

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, почему клуб решился на подписание 17-летнего вингера «Коринтианса» Педро Энрике.

Педро. В «Зените» будет еще один бразилец. По потенциалу Педро сильнее Малкома

«Следует немного подождать до того момента, как он приедет сюда, чтобы дать более точную оценку. Но по его потенциалу понятно, что Педро может стать хорошим игроком как для бразильского, так и мирового футбола. Вот почему клуб решил рискнуть, у него очень сильный менталитет», — приводит слова де Оливейры UOL.

Также тренер отметил, что Педро технически одаренный футболист.

«Мы следим за Педро, как и все большие европейские клубы в прошлом году. Он очень молод, у него большой потенциал, технически одаренный футболист. Разговаривал с ним несколько раз. Он сосредоточен, предан делу, с хорошим менталитетом. Хотим поработать с ним, заставить его развить все те качества, которые видели, весь его потенциал», — сказал де Оливейра.

28 июня сообщалось, что «Зенит» оформил сделку по переходу Педро Энрике. Стороны подпишут 5-летний контракт. Соглашене вступит в силу в феврале 2024 года, когда игроку исполнится 18 лет.

Также информировалось, что петербургский клуб получит 50 процентов прав на игрока, а сделка оценивается в 9 миллионов евро.

17-летний вингер провел 11 матчей за «Коринтианс» в сезоне-2023, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

ФК Зенит
ФК Коринтианс
Педро Энрике (Коринтианс)
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