В «Зените» опровергли слухи о том, что клуб хочет вернуть Азмуна

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб хочет вернуть нападающего Сердара Азмуна, выступающего за «Байер».
Ранее о такой возможности сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
«Зенит» хочет вернуть Азмуна? Это слухи», — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.
Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 года по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер».
В сезоне-2022/23 28-летний иранец забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах за команду из Леверкузена. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.