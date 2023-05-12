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Сегодня, 14:45

В «Зените» прокомментировали будущее Кузяева: «Если Далер уйдет, для нас это будет большая потеря»

В «Зените» прокомментировали будущее Кузяева
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал для «СЭ» будущее полузащитника Далера Кузяева в петербургской команде.

«Продление контракта — личное дело Кузяева. Мне нечего здесь добавить, они общаются с руководством. Мы, конечно, довольны Кузяевым. Тут не может быть другого мнения. Он способен заиграть в любом чемпионате. Это очень работоспособный футболист. Если Далер уйдет, для нас это будет большая потеря», — сказал Оливейра «СЭ».

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 22 матча в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Далер Кузяев
ФК Зенит
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