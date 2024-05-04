В «Зените» высказались о чемпионской гонке в РПЛ

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос «СЭ» о чемпионской гонке в РПЛ.

— Видели расклад, что даже «Спартак» при стечении обстоятельств, когда у лидеров будет по 50 очков, может стать чемпионом?

— Да, все возможно. Еще раз говорю, что это футбол. Здесь все возможно. Поэтому мы его любим, поэтому мы здесь работаем. Опять же, после 30-го тура мы посмотрим, где находимся.

После 26 туров РПЛ «Зенит» идет на первой строчке, набрав 50 очков. «Краснодар», также набравший 50 очков, занимает вторую строчку, уступая клубу из Санкт-Петербурга по статистике личных встреч. Третьим идет «Динамо» с 47 очками.