Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:45

В «Зените» высказались о чемпионской гонке в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос «СЭ» о чемпионской гонке в РПЛ.

— Видели расклад, что даже «Спартак» при стечении обстоятельств, когда у лидеров будет по 50 очков, может стать чемпионом?

— Да, все возможно. Еще раз говорю, что это футбол. Здесь все возможно. Поэтому мы его любим, поэтому мы здесь работаем. Опять же, после 30-го тура мы посмотрим, где находимся.

После 26 туров РПЛ «Зенит» идет на первой строчке, набрав 50 очков. «Краснодар», также набравший 50 очков, занимает вторую строчку, уступая клубу из Санкт-Петербурга по статистике личных встреч. Третьим идет «Динамо» с 47 очками.

ФК Зенит
5
Обсудить
Читайте также
Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая
«Боруссия» объявила об уходе Ройса по окончании сезона
Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
Плюс три русских во втором раунде, повторенное достижение Брызгалова и чемпион в седьмом матче. Что произошло в Кубке Стэнли 4 мая
В Южном военном округе сообщили о продолжении поисков срочников в Черном море
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Илич оценил работу сербских тренеров в чемпионате России
Вратарь «Балтики» Латышонок считает, что команда не вылетит из РПЛ
Тренер «Зенита» Оливейра назвал тяжелым календарь команды
В РПЛ уникальная чемпионская гонка. Как долго в ней продержатся три команды?
Оливейра — о продлении контракта Семака: «Я с Богдановичем до конца!»
Масалитин назвал претендентов на звание лучшего тренера РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В «Пари НН» прокомментировали назначение Илича на пост главного тренера

Саша Илич поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера «Пари НН»