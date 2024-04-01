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Сегодня, 13:35

Газзаев: «Локо» привыкает играть без Дзюбы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал результат матча 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (1:1) закономерным.

— По напряжению, сюжету матч «Локомотив» — «Краснодар», конечно, удался. Результат закономерен. Никто на победу не наиграл. Концовка получилась очень яркой. Пока я не заметил существенных изменений в игре «Краснодара» при новом старом тренере Мусаеве. Сложно говорить о каких-то кардинальных новшествах и так далее. Расстроила ранняя травма Кривцова. Это потеря...

Что касается «Локомотива», то видно, что железнодорожникам не хватает забивного форварда. Сказывается дзюбозависимость. Москвичи привыкли играть через него, на столба. Игру с «быками» Артем пропускал. Команда Галактионова пыталась искать другие решения впереди. В итоге выход на замену Сарвели в какой-то степени себя оправдал. Именно он отдал голевую передачу Глушенкову, которого я бы назвал лучшим игроком всего матча. Максим провел все 90 минут на достойном уровне, не сбавлял обороты.

Но в целом к качеству игры обеих команд есть вопросы, что вполне объяснимо. Много футболистов вернулось из своих сборных, пауза была довольно большая. В этом туре без потерь из лидеров никто не обошелся. «Динамо» так и вовсе провалилось в поединке с «Ростовом». Вот дончане порадовали. Физической готовностью, тактической выучкой. Сегодня команда Карпина показывает, возможно, самый содержательный футбол в лиге.
Но следующий тур будет гораздо показательнее, — сказал «СЭ» Газзаев.

 
Гильермо Абаскаль. «Спартак» не играет, а мучается. Абаскаль растерян". Мнение Газзаева по туру РПЛ

«Локомотив» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», набравший 40 баллов, идет на второй строчке.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
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