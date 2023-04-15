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Сегодня, 23:20

Кечинов — о матче «Спартака»: «Обе карточки Мартинса — необязательные»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на победу красно-белых в матче 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).

«Получился веселый матч — и удаления, и пенальти. Противоречивая игра. Сейчас ставится много «телевизионных» пенальти, и уже сложно разобрать, где оно есть, где нет. У Литвинова оба фола тянули на карточку. А вот что касается удаления Мартинса, обе карточки — необязательные. Особенно первая. Я так и не понял, чем руководствовался судья.

«Спартак» в целом этой весной играет неубедительно. Не так, как от него ждали. И я бы похвалил «Торпедо». С приходом испанского тренера команда немного преобразилась», — приводит слова Кечинова Metaratings.ru.

 
Роман Юзепчук против Кейта Бальде. Матч-комедия в «Лужниках»: три пенальти, два удаления, победа «Спартака» над «Торпедо»

 

Источник: Metaratings
Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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