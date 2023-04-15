Масалитин: «Для нашего чемпионата будет хорошо, если «Ростов» отберет очки у «Зенита»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча между петербургским «Зенитом» и «Ростовом».

«Шансы есть всегда, моменты будут, надо, чтобы исполнительское мастерство не подвело. У «Зенита» все хорошо, он будет фаворитом матча. У «Зенита» нет проблем с деньгами, логистикой, деньгами, чего не скажешь о «Ростове». Очень хотелось бы, чтобы «Ростов» дал бой. Для чемпионата будет хорошо, если команда Карпина отберет очки. Если «Ростов» проиграет, камень в их огород никто не бросит», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.