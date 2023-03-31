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Масалитин: «Спартак» может потерять очки с «Ахматом», а «Зенит» постарается не оступиться с «Уралом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матчей «Зенита» и «Спартака» в 21-м туре чемпионата России.

«Спартак» может потерять очки в матче с «Ахматом». Красно-белые не так ярко проявили себя после зимней паузы. Хотелось бы, чтобы команда навязала борьбу «Зениту», но пока не получается. Сейчас наступило такое время, что надо переламывать ситуацию. Если игра наладится, то это пойдет на пользу нашему футболу.

«Зениту» надо выиграть «Урал», и он приложит все силы для этого. Если «Урал» выстоит, то интрига еще больше возродится. Но думаю, что питерцы постараются этого не допустить, не оступиться и попытаются доказать, что осечка с ЦСКА была случайностью. Я не жду сюрпризов в этом матче. Хозяева сильнее по составу, играют дома, и им надо переламывать ситуацию», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками. На второй строчке идет «Ростов» (41), на третьей — «Спартак» (40).

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
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