КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

17 мая, 13:05

ВАР Чистяков ошибся, но его наградили назначением на дерби «Спартак» — ЦСКА

Александр Бобров
Шеф-редактор
Артем Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Департамент судейства РФС определил, что Артем Чистяков, работавший в роли ВАР на матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (1:1), на 48-й минуте не имел оснований для вмешательства в действия ассистента судьи Дмитрия Ермакова вне зависимости от его решения.

Несмотря на это, Чистякову дали сразу два назначения в 28-м туре. Он снова выполнит функции ВАР — 22 мая во время матча «Пари НН» — «Сочи». А днем ранее он будет работать резервным на дерби «Спартак» — ЦСКА.

В игре в Самаре второй ассистент судьи Ермаков занял неправильную позицию и зафиксировал положение «вне игры» у Вильсона Изидора, сравнявшего счет. С ним не согласились видеоассистенты Чистяков и Варанцо Петросян.

«Поскольку в распоряжении ВАР имелись два хороших повтора, а расположение помощника судьи было методически ошибочным, было принято решение изменить решение ассистента и засчитать гол. Факт ошибочного решения ассистента также подтверждается дополнительным фотоматериалом, которого не было в наличии у ВАР. Департамент судейства считает, что, несмотря на правильность итогового решения, ВАР не имел оснований для вмешательства в действия помощника судьи вне зависимости от его решения, поскольку данных видео ракурсов недостаточно для быстрой и точной оценки игрового эпизода», — информирует сайт РФС.

То есть гол в итоге засчитан правильно, но ВАР не имел права вмешиваться и сделал это ошибочно, хотя и исправил ошибку Ермакова.

Футбол
РПЛ
Артем Чистяков
9
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Пономарев прокомментировал назначение Карасева на дерби ЦСКА — «Спартак»
Овчинников предположил, как сложится матч «Спартак» — ЦСКА
Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»
Булыкин предположил, кто по итогам сезона окажется в зоне стыковых матчей
Непомнящий считает, что Карасев справится со своей задачей в дерби «Спартак» — ЦСКА
Ярошик заявил, что будет рад победе ЦСКА над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ари: «Россия стала частью моей жизни! Ни за какие деньги не отказался бы от российского паспорта»

Нападающий «Локомотива» Камано заявил, что хочет получить российский паспорт