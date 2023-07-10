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Сегодня, 10:44

Васютин рассказал, что намерен остаться в «Зените»

Алина Савинова
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Вратарь «Зенита» Александр Васютин поделился мнением о Кубке PARI Премьер.

— Как впечатления от турнира?

— Приятно получить игровое время с такими командами, — приводит «РБ Спорт» слова голкипера.

— «Зенит» давно не сталкивался с таким уровнем сопротивления или чувствуется, что это товарищеский турнир?

— Уровень сопротивления действительно хороший, но тем не менее все это через призму товарищеского турнира.

— Какой план подготовки к Суперкубку России?

— Впереди товарищеская игра (с «Динамо» 10 июля. — Прим. «СЭ»), потом плановый цикл подготовки.

— Остаетесь в «Зените» в новом сезоне?

— Конечно. Вариант с арендой? Не рассматриваю.

9 июля «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира (0:0, по пенальти — 4:3). Эта игра стала для петербургского клуба последней на Кубке PARI Премьер. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-vasyutin-o-kubke-pari-prem-er-priyatno-poluchit-igrovoe-vremya-s-takimi-komandami/
Александр Васютин
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