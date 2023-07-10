Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:55

Рыков заявил, что не перешел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро

Алина Савинова
Футболист Владимир Рыков
Владимир Рыков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков рассказал, что ни при каких обстоятельствах не перешел бы в «Спартак».

«Конечно, я никогда не перешел бы в «Спартак». Вот у Антона Шунина было много предложений, но он остался в «Динамо». Меня в «Спартак» и «Зенит» не звали. Я за людей, которые преданы своему клубу. Деньги не на первом плане, ведь если ты давно в своей команде, то нужно в ней оставаться. Я могу сказать, что не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро», — приводит «РБ Спорт» слова Рыкова.

Рыков объявил о завершении игровой карьеры в июне этого года. Будучи футболистом, он выступал за «Томь», «Торпедо», «Мордовию», «Урал», «Динамо» и другие команды. В составе бело-голубых Рыков становился финалистом Кубка России сезона-2011/12.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ry-kov-nikogda-ne-poshel-by-v-spartak-dazhe-za-e-10-mln/
Владимир Рыков
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
14
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме
Рублев обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Медведев пригрозил ответом в случае атаки на Смоленскую АЭС
Экс-глава НАТО допустил принятие Украины в альянс по частям
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Экс-игрок «Зенита» Зазулин: «Если Венделу сделать выговор на месячную зарплату, то другие легионеры задумаются»
Нобоа считает уровень футбола в России низким
«Зенит» не готов к Суперкубку? Что стоит за двумя поражениями ЦСКА от «Динамо»? Отвечает Рабинер
Вратарь «Динамо» Лещук в ближайшее время вернется в общую группу после травмы
Нобоа назвал самого сильного футболиста в «Сочи»
Барриос — о будущем: «Я остаюсь в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Васютин рассказал, что намерен остаться в «Зените»

Нобоа: «Не согласился бы завершить карьеру, если бы мне предложили 5 миллионов евро»