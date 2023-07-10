Рыков заявил, что не перешел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков рассказал, что ни при каких обстоятельствах не перешел бы в «Спартак».

«Конечно, я никогда не перешел бы в «Спартак». Вот у Антона Шунина было много предложений, но он остался в «Динамо». Меня в «Спартак» и «Зенит» не звали. Я за людей, которые преданы своему клубу. Деньги не на первом плане, ведь если ты давно в своей команде, то нужно в ней оставаться. Я могу сказать, что не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро», — приводит «РБ Спорт» слова Рыкова.

Рыков объявил о завершении игровой карьеры в июне этого года. Будучи футболистом, он выступал за «Томь», «Торпедо», «Мордовию», «Урал», «Динамо» и другие команды. В составе бело-голубых Рыков становился финалистом Кубка России сезона-2011/12.