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Сегодня, 20:18

Венесуэльский нападающий Понсе хотел бы сыграть товарищеский матч с Россией

Алина Савинова
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Венесуэльский форвард «Акрона» Андрес Понсе сравнил сборные России и Венесуэлы.

«Мне кажется, что наши сборные очень похожи. Что касается сил, то 50 на 50. Сейчас Венесуэла имеет большое количество хороших футболистов, выступающих в европейских топ-чемпионатах: в Испании, во Франции. В футболе может произойти все. Ты не можешь наперед знать, кто сильнее, не сыграв с этой командой», — приводит «РБ Спорт» слова Понсе.

Также футболист отметил, что хотел бы принять участие в матче со сборной России.

«Я бы хотел. Это была бы огромная возможность для меня. Мы бы смогли оценить, в какой форме сейчас мы находимся, лучше ли мы сборной России или хуже», — добавил он.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://metaratings.ru/news/venesuelec-ponse-khotel-by-sygrat-tovarisheskii-match-s-rossiei-284056/
Андрес Понсе
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная России по футболу
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