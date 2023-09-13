Венесуэльский нападающий Понсе хотел бы сыграть товарищеский матч с Россией

Венесуэльский форвард «Акрона» Андрес Понсе сравнил сборные России и Венесуэлы.

«Мне кажется, что наши сборные очень похожи. Что касается сил, то 50 на 50. Сейчас Венесуэла имеет большое количество хороших футболистов, выступающих в европейских топ-чемпионатах: в Испании, во Франции. В футболе может произойти все. Ты не можешь наперед знать, кто сильнее, не сыграв с этой командой», — приводит «РБ Спорт» слова Понсе.

Также футболист отметил, что хотел бы принять участие в матче со сборной России.

«Я бы хотел. Это была бы огромная возможность для меня. Мы бы смогли оценить, в какой форме сейчас мы находимся, лучше ли мы сборной России или хуже», — добавил он.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).