Павлюченко: «Сейчас мало кто из российских игроков может уехать в Европу»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко оценил шансы российских игроков уехать играть в Европу.

«Кому из наших игроков по силам играть в европейском клубе? Да сложно сказать. Дай бог несколько фамилий наберется. Сейчас мало кто из российских игроков может уехать в Европу, уровень не тот», — приводит «РБ Спорт» слова Павлюченко.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.