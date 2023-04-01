Ветеран ЦСКА выступил против возвращения Фернандеса: «Он не защитник. Марио дважды нам не нужен»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова генерального директора клуба Романа Бабаева, который заявил, что защитник Марио Фернандес может вернуться в московский клуб.

«Дважды с ним не согласен. Во-первых, он не нужен. Он не защитник. В обороне он не играл. Играл свободного художника, так, для кухарок. Да, красиво, конечно, когда никого не держишь, в обороне не участвуешь, можно забивать голы, потому что тебя никто не держит. Во-вторых, у Марио уже возраст. У нас полно хороших защитников. Иностранцы играют, и свои ребята подходят. Марио дважды нам не нужен», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее в интервью «СЭ» Роман Бабаев отметил, что вероятность возвращения 32-летнего игрока в ЦСКА сохраняется.