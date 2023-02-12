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Сегодня, 21:40

Ветеран «Спартака» поддержал запрет Абаскаля на общение с прессой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин прокомментировал запрет главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля на общение с прессой.

«Возможно, это правильно. Не хочу в обиду журналистам говорить, но иногда они задают глупейшие вопросы. Просто глупейшие. Мне иногда становится просто неприятно, как бывшему футболисту, когда комментаторы начинают что-то рассказывать. Возможно, Абаскаль создал внутреннюю атмосферу в команде. Сейчас Соболев рассказывал, что все улыбаются и смеются. Когда я стал тренером, то говорил: «На работу, как на праздник». У меня были и шутки, и прибаутки, и все бегут, делают то, что нужно. Вот Абаскаль создал такую ситуацию. Журналисты иногда расслабляют. Не в обиду кому-то будет сказано. Пацан два раза ударил по мячу — один раз попал. Его начинают возносить и начинает кружиться голова. У «Спартака» дубль был сумасшедший, хорошая команда и сколько ребят пропало. Может быть, поэтому Абаскаль не допускает журналистов», — приводит слова Ноздрева «Спорт День за Днем».

СМИ сообщали, что «Спартак» почти полностью закрыл себя от прессы на зимних тренировочных сборах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zhurnalisty-inogda-zadayut-glupeyshie-voprosy-veteran-spartaka-podderzhal-zapret-abaskalya-na-obshch
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ФК Спартак (Москва)
Виктор Ноздрин
Гильермо Абаскаль
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