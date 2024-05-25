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Сегодня, 21:19

Вильям Оливейра — о чемпионстве «Зенита»: «Непросто выигрывать шесть раз подряд»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Член тренерского штаба «Зенита» Вильям Оливейра прокомментировал чемпионство команды в РПЛ.

«Вдвойне приятно, что это шестое чемпионство «Зенита». Никто не следил за результатом «Краснодара». Мы узнали, когда сами пропустили. Хотели добавить эмоции футболистам, у нас получилось. Радость очень большая. Непросто выигрывать шесть раз подряд. Думаю, это один из самых тяжелых сезонов. Было непросто с самого начала чемпионата. Но все справились. Сергей Богданович сказал: надо прибавлять в атаке. Мы должны быть более спокойны в чужой штрафной. Ребята во втором тайме немного успокоились и начали создавать больше моментов. Хватит сил на Кубок? Конечно! «Зенит» всегда ставит самые максимальные задачи», — сказал Оливейра.

В 30-м туре «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Динамо», лидировавшее перед последним туром, уступило «Краснодару» (0:1). В результате сине-бело-голубые вышли на первое место и в шестой раз подряд стали чемпионами России.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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