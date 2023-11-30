Дьяков: «Сейчас в РПЛ перестали смотреть на паспорт, но лет на 10-15 с этим опоздали»

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков поделился воспоминаниями о легионерах своего времени, сравнив их с нынешними иностранцами в чемпионате России.

«В «Локомотиве» мои конкуренты — Дюрица, только да Кошта пришел, Илич был. Слушай, тренер не враг себе. Он будет ставить сильнейших, тогда из молодых и опытных выбирали вторых. Да Кошту звал Коусейру. В итоге они разосрались, и он ушел. Раньше было много иностранцев, причем сильных. Сейчас иностранцы есть, сильных нет. Вот пример Промеса. Ушел в «Севилью». Он там был тем Промесом, который был в «Спартаке»? Таких, как Промес, куча. За границей не смотрят ни на паспорт, ни на национальность. Сейчас у нас так начали делать. Только лет на 10-15 опоздали», — приводит слова Дьякова Legalbet.

34-летний Дьяков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2022 году. После этого он стал выступать в медиафутболе за такие команды, как Broke Boys, GOATS и «Деньги». В последней позже стал исполняющим обязанности главного тренера.