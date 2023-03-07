Быстров — о победе «Динамо» над «Крыльями»: «Команда ужасно играла. Захарян должен тащить команду»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов» (1:0) в 18-м туре РПЛ.

— «Динамо» ужасно играло. Захарян, наше молодое дарование, должен тащить команду, создавать в два раза больше моментов. Единственное действие его на поле — это споры с арбитром, чтобы отменить гол «Крыльям», больше не помню моментов с его участием. Все медленно, в шаговом темпе, что ты делал на сборе? Если тебе тяжело, то иди бегай, создай себе третью тренировку. Если игрок не выполняет установку, то вопрос к Йокановичу, почему ты его ставишь? Посади, пусть на лавке побудет.

— После такой игры с «Крыльями» посадил бы на скамейку Захаряна?

— Если видел, что он тренируется спустя рукава, то, конечно, бы посадил. Почему Тюкавина оставляете в запасе? Он выходит и какой уже раз приносит результат команде. Он готов отлично.

— Смолов неприкосновенный?

— Может, тренер делает ставку на Смолова. Если Тюкавин не подходит тренеру, то честно скажите ему об этом. Почему игрок, заслуживающий играть в старте, остается сидеть на скамейке в «Динамо» и пропадает. У нас много клубов, где его примут. «Динамо» выиграло — молодцы! Но игра должна быть. Где она? Осинькину не помешал уход лидеров зимой, команда прекрасно играет в футбол, нет никакой опаски, что она провалится. У «Динамо» игры сейчас нет. Не знаю, чего ждать от «Динамо» в Кубке России с «Зенитом», может получиться хуже, чем с «Нижним Новгородом».

«Динамо» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 18 матчей.