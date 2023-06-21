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Федотов: «Главная причина пяти чемпионств «Зенита» подряд — Семак»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с обозревателем «СЭ» ответил, почему «Зенит» все время выигрывает, и сможет ли ЦСКА создать ему конкуренцию.

— Многие рассуждают так: ЦСКА стал не вторым, а первым среди «землян», потому что с «Зенитом», у которого другие деньги, административные ресурсы и прочее, конкурировать бессмысленно. Как относитесь к такому тезису?

— Почти во всех топ-чемпионатах есть стабильные многолетние лидеры: в бунденслиге — «Бавария», в АПЛ — «Манчестер Сити», в Испании — «Барселона» с «Реалом», во Франции — «ПСЖ». Команды с лучшими финансовыми условиями, с возможностью приобретать сильнейших футболистов. У нас — то же самое, поэтому мы все-таки пока вторые. Впереди есть ориентир — «Зенит», и к нему нужно стремиться по всем позициям. Мы должны предпринимать попытки становиться лучше и пытаться соперничать с ним в каждом аспекте.

— Но можно ли обогнать «Зенит» сейчас, в современной конфигурации российского футбола? В одном матче вы же его смогли обыграть.

— Недавно мы наблюдали захватывающее зрелище — противостояние «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Но его предопределила не блестящая игра «Боруссии», как это уже было в довольно давние времена Юргена Клоппа, а нестабильный сезон «Баварии». Именно от ее состояния зависело почти все. Она дала шанс Дортмунду, который им, впрочем, не воспользовался. Если же мюнхенцы идут по турниру, теряя минимум очков, то результат мы видим — больше десяти чемпионств подряд. Да, есть «Боруссия» и другие клубы, которые твердо стоят на ногах и имеют крепкие составы, но у них всех мало что получается в соперничестве с «Баварией», когда та не дает оппонентам много шансов.

— Намек понял. Но, в конечном счете, сейчас возможно конкурировать с «Зенитом» или нет? Все-таки до прихода Сергея Семака за четыре года в РПЛ было четыре разных чемпиона. Что случилось после этого? Финансовая «вилка» между клубом из Санкт-Петербурга и остальными тогда и сейчас была примерно одинаковой.

— Случилась великолепная работа главного тренера. Семак год за годом демонстрирует прекрасную работу во всех аспектах, у его команды мы видим страсть и желание побеждать, а как следствие — хорошее качество игры. Поэтому по этим критериям и нужно оценивать тренера, а не по тому, с каким бюджетом он работает. Он работает с футболистами, с живыми людьми, и тратит усилий не меньше кого-то из нас, предпринимая по отношению к ним различные методы воздействия, воспитания и постановки игры.

Владимир Федотов. «Когда выходишь на пенальти, а в воротах Акинфеев — понимаешь: бить некуда!» Большое интервью Владимира Федотова
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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