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Сегодня, 21:50

Пономарев считает, что ЦСКА обыграет «Ростов» и займет второе место в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопрос, сможет ли армейский клуб в 30-м туре РПЛ обыграть «Ростов» и стать серебряным призером турнира.

«Это очень сложный вопрос. Потому что получился такой расклад, что две или три команды претендуют на серебряную медаль чемпионата. В футболе это большая редкость. Но сегодня в розыгрыше мы имеем именно такую ситуацию. Здесь все будет математически. Если ЦСКА проигрывает «Ростову», а «Спартак» обыгрывает «Крылья Советов», то красно-белые становятся вторыми. Но я все-таки думаю, что ЦСКА не уступит «Ростову». Команда Валерия Карпина с трудом в предыдущем туре выиграла у «Ахмата» — 3:2. Поэтому армейцы их победят и станут серебряными призерами РПЛ», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru

Игра между ЦСКА и «Ростовом» пройдет 3 июня. Начало — в 17.00 мск.

На данный момент ЦСКА находится на второй строчке с 55 очками, а «Ростов» на четвертой с 53 баллами.

Источник: Betonmobile
Владимир Пономарев
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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