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15 августа, 23:11

Пономарев: «Возможно, рановато дернули Ташуева. Могли бы подождать чуть-чуть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал увольнение Сергея Ташуева с поста главного тренера «Ахмата».

«Для республики, конечно, не годится то положение, которое сейчас занимает «Ахмат». С другой стороны, в прошлом сезоне Ташуев неплохо команду поднял — «Ахмат» занял пятое место. Непонятно, что происходит с коллективом в этом сезоне. Причем я их игры смотрел, там все нормально по игре. При этом очков у них практически нет — 3 очка за 4 тура. Прошло всего 4 тура, возможно, рановато дернули Ташуева. Могли бы подождать чуть-чуть. Надо было потерпеть еще пару-тройку туров. У нас часто принимаются скоропалительные решения, это не очень хорошо», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.

После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Владимир Пономарев
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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