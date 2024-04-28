Слишкович — о Зиньковском: «Игрок должен думать о команде, а не о себе»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему полузащитник команды Антон Зиньковский не вышел на матч 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:2).

— Почему Зиньковский не вышел?

— Это мое решение. Нам нужен каждый игрок. Каждая минута очень важна. Игрок должен думать о команде, а не о себе. Нет никаких «я», есть только команда. Я очень доволен Тео Бонгонда. Он сделал очень большую работу. Он понял, что надо концентрироваться на игре. Он — молодец!

— Что вы изменили в Медине?

— Был разговор, мы поговорили. Я хочу, чтобы каждый игрок, при выходе на поле, был свободен, чтобы у него была «свободная» голова. Сейчас он больше играет в центре, а не на фланге. Мне кажется, он больше может показать в центре.

— Как оцените игру Мозеса?

— Виктор вернулся после травмы. Я разговаривал с ним перед игрой. У него огромное желание играть. Когда приезжают такие игроки, как Виктор Мозес, футболисты чувствуют, что это большой игрок, который умеет держать мяч, чувствовать себя спокойно. Были моменты один на один. Он мог исполнить их лучше, но у него была долгая пауза. Ему нужно время, чтобы он стал тем Виктором, которого мы знаем.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке.