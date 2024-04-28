Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:58

Слишкович — о Зиньковском: «Игрок должен думать о команде, а не о себе»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему полузащитник команды Антон Зиньковский не вышел на матч 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:2).

— Почему Зиньковский не вышел?

— Это мое решение. Нам нужен каждый игрок. Каждая минута очень важна. Игрок должен думать о команде, а не о себе. Нет никаких «я», есть только команда. Я очень доволен Тео Бонгонда. Он сделал очень большую работу. Он понял, что надо концентрироваться на игре. Он — молодец!

— Что вы изменили в Медине?

— Был разговор, мы поговорили. Я хочу, чтобы каждый игрок, при выходе на поле, был свободен, чтобы у него была «свободная» голова. Сейчас он больше играет в центре, а не на фланге. Мне кажется, он больше может показать в центре.

— Как оцените игру Мозеса?

— Виктор вернулся после травмы. Я разговаривал с ним перед игрой. У него огромное желание играть. Когда приезжают такие игроки, как Виктор Мозес, футболисты чувствуют, что это большой игрок, который умеет держать мяч, чувствовать себя спокойно. Были моменты один на один. Он мог исполнить их лучше, но у него была долгая пауза. Ему нужно время, чтобы он стал тем Виктором, которого мы знаем.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке.

Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
1
Обсудить
Читайте также
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
Американец из Мытищ убил сестру и помогал полицейским в ее поисках
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
СМИ нашли в декларациях Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС
В Госдуме назвали помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Дьяков: «Спартак» сыграл более прагматично, умно и разумно»
«Я не проигрываю со «Спартаком»? Анчелотти уже трясется!» Слишкович — о победе над «Локо»
«Ростов» — «Оренбург»: время начала и где смотреть матч РПЛ
«Балтика» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ
Слишкович: «У игроков «Спартака» были проблемы в психологии. Их нужно было расслабить»
«Спартак» 13 матчей не проигрывает московским командам в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Слишкович: «Тяжелая игра. У «Локомотива» были свои моменты»

Слишкович: «Я не проигрываю со «Спартаком»? Анчелотти уже трясется»