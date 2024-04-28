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Сегодня, 18:54

Слишкович: «Тяжелая игра. У «Локомотива» были свои моменты»

Зарина Халимхонова
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

— Тяжелая игра. У «Локомотива» были свои моменты. Нам надо работать над концентрацией. До последнего момента была возможность закончить игру на 3:3. Я так горжусь, как они сыграли этот матч. Они сделали все, что я хотел. Это команда, которая играет друг за друга, и никто не может тебя выиграть, — сказал Слишкович.

— Кто выбирал пенальтиста?

— Пенальти — мое указание. Есть список, кто будет бить первый.

— Готовы повторить такой результат в дерби с «Динамо»?

— Не люблю счет 3:1, 3:2. Лучше 3:0 или 2:0.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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