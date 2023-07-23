Восстановление защитника ЦСКА Роши займет 1-2 недели

Стали известны сроки восстановления защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Во время матча первого тура чемпионата России против «Урала» (1:2) Роша получил повреждение и не смог продолжать игру. Его восстановление займет одну — максимум две недели, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник, близкий к защитнику. Отмечается, что футболист предпочел сделать перерыв и не играть, чтобы потом не выбыть на один-два месяца.

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Всего в составе московской команды 28-летний бразилец провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

30 июля ЦСКА встретится с «Ахматом» в рамках второго тура РПЛ. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.