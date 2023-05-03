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Сегодня, 06:55

Волков: «Любой профессиональный спортсмен хочет поиграть за топ-клуб РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков в интервью «Известиям» рассказал, что всем доволен в команде.

— Чувствуете себя лидером команды?

— Конечно, чувствую. Я здесь с первого дня. Не буду ставить себя столбом каким-то выше всех, у нас есть опытные ребята. Они тоже лидеры. Но и я в этой группе. Стараемся вести команду за собой.

— Как отреагируете, если завтра вам предложит контракт «Зенит» или ЦСКА?

— Завтра предложат — завтра и поговорим. Сейчас я игрок «Акрона» и рад, что играю за эту команду. Конечно, любой профессиональный спортсмен хочет поиграть за топ-клуб РПЛ, но на данный момент предложений нет, поэтому я даже не задумываюсь об этом. Есть контракт с «Акроном», и мне здесь нравится.

Источник: https://iz.ru/1507028/ivan-litomin-aleksei-fomin/zavtra-predlozhat-kontrakt-zenit-ili-tcska-zavtra-i-pogovorim
Сергей Волков (футбол)
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