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Вратарь «Факела» Свинов: «Чувствуем, что мы должны остаться в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь «Факела» Илья Свинов прокомментировал положение команды в таблице после победы над «Динамо» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.

Команда занимает 14-е место, имея 21 очко. На 15-й строчке «Химки» (17 очков), у клуба матч в запасе.

— «Химки» подпирали вас перед матчем.

— «Химки» будут подпирать. Мы должны смотреть наверх и не вниз. Должны смотреть, кого можем догнать.

— Чувствуете поддержку болельщиков не только из Воронеже, но и со всей страны?

— Чувствуем, много читаем. Такая команда должна быть в РПЛ. Чувствуем, что мы должны остаться. Будет делать все возможное.

Илья Свинов
РПЛ
ФК Химки
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